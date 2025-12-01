Căderi de pietre pe DN18, la Cârlibaba și Iacobeni. DRDP Iași intervine de urgență



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Din cauza precipitațiilor abundente din ultimele zile, pe DN18 au avut loc căderi de pietre de pe versant în două puncte critice din județul Suceava, respectiv la km 205+700, în zona localității Cârlibaba și km 219+320, în zona localității Iacobeni

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a anunțat că echipele Districtului Cârlibaba au intervenit deja pentru semnalizarea zonelor afectate și îndepărtarea pietrelor și a materialului aluvionar de pe carosabil.

DRDP Iași recomandă conducătorilor auto să ruleze cu atenție maximă, să reducă viteza și să respecte semnalizările rutiere temporare.