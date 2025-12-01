Gheorghe Șoldan, mesaj de Ziua Națională: România respiră prin fiecare român. Astăzi, cu război la graniță, tensiuni tot mai mari, neîncredere și prea multă manipulare avem nevoie mai mult ca oricând de unitate și înțelepciune



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis un mesaj profund și mobilizator cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind că 1 Decembrie este „sărbătoarea noastră de suflet” și o lecție despre puterea unității.

„ 1 Decembrie este o lecție despre puterea unității, iar Marea Unire rămâne cea mai frumoasă pagină din istoria țării noastre. Între timp, am trecut prin războaie, dictatură, Revoluția din 1989, tranziție, recesiuni, crize sanitare și economice. Și totuși, românii s-au ridicat de fiecare dată.Au muncit, au reconstruit, au crezut în ziua de mâine. România modernă este rodul eforturilor mai multor generații.”, a declarat Șoldan.

Președintele CJ Suceava a evidențiat contribuția tuturor generațiilor și categoriilor sociale la România modernă: de la diaspora care duce tradițiile în lume, până la medici, profesori, militari, antreprenori și agricultori.

„România respiră prin fiecare român. Puterea României vine din oamenii ei”, a subliniat Gheorghe Șoldan.

În contextul actual marcat de războiul de la graniță și tensiuni globale, mesajul președintelui a fost unul de chemare la responsabilitate: „Astăzi trăim într-o lume complicată. De aceea, mai mult ca oricând, avem nevoie de unitate și de înțelepciune. Avem nevoie de o clasă politică responsabilă și de lideri care să fie cu adevărat în slujba comunităților lor. Ține însă de fiecare dintre noi să facem tot ce putem pentru o Românie mai bună și mai prosperă.”

Discursul s-a încheiat cu un apel la mândrie și acțiune: „Să fim buni români, să ne mândrim cu România și să ne facem țara mândră de noi. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi suceveni, dragi români!”