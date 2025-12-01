ÎPS Calinic, mesaj de Ziua Națională: „Să aducem jertfă o Românie unită prin credință, înnoită prin Cruce și Înviere”



Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a transmis un profund mesaj duhovnicesc cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind că Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a fost „împlinirea unui drum al Crucii” și chemând poporul român la o nouă jertfă: aceea de a construi o Românie ancorată în credință, dreptate și adevăr.

„Ziua de 1 decembrie 1918 reprezintă împlinirea unui drum istoric punctat de jertfe, de sacrificii, de izbânzi și înfrângeri, un drum al Crucii, al tragerii pe roată, un drum al așteptărilor și al speranțelor în dreptatea lui Dumnezeu. Urmând modelul făuritorilor Unirii, suntem datori să aducem la rându-ne drept jertfă înaintea tronului dumnezeiesc o Românie unită prin credință, o Românie înnoită prin Cruce și Înviere, o Românie ancorată în dreptate, respect și adevăr, o Românie pe care fiecare român să o iubească și să o prețuiască, împlinind binele nu doar pentru sine, ci pentru întregul neam”, se arată în mesajul IPS Calinic.

Ierarhul încheie cu o rugăciune fierbinte: „Dumnezeu să ocrotească România cu sfinții Săi îngeri și cu toți Sfinții din toate timpurile și din toate locurile! La mulți și binecuvântați ani, popor român!”