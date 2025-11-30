Informare meteo de ploi moderate și ninsoare la munte în Moldova



Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă astăzi, 30 noiembrie, în intervalul orar 10:00 – 20:00.

Fenomene vizate:

ploi moderate cantitativ

lapoviță și ninsoare la munte

Zonele afectate:

cea mai mare parte a Moldovei

nordul Dobrogei

zona montană, în special Carpații Orientali

Potrivit meteorologilor, temporar va ploua moderat cantitativ, iar cantitățile de apă vor depăși 10–15 l/mp și izolat 25–30 l/mp, mai ales în județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vrancea, Vaslui, Galați și în nordul județelor Constanța și Tulcea.

La munte, precipitațiile vor fi mixte: lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1.500 m (în special în Carpații Orientali) se va depune un strat de zăpadă de 5–10 cm.

Șoferii care tranzitează zonele montane sunt sfătuiți să circule cu atenție și să aibă autovehiculele echipate de iarnă.