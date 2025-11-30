„Foaie Verde din Bucovina” trage un semnal de alarmă privind viitorul folclorului sucevean



Asociația „Foaie Verde din Bucovina” atrage atenția asupra riscului major de diluare și pierdere a autenticității folclorului tradițional din județul Suceava în următorii ani, dacă nu se iau măsuri urgente de protejare și promovare corectă a întregului patrimoniu cultural popular.

Într-un comunicat transmis presei, coordonatorul Dan Acibotăriţă subliniază bogăția și diversitatea excepțională a folclorului sucevean, dar avertizează că influențele negative, superficialitatea și „slaba pregătire” a unora dintre cei care conduc instituțiile de conservare și promovare a tradițiilor riscă să ducă, în următorul deceniu, la un „dezastru” în domeniu.

„Să cânți «măi, măi» nu este sinonim cu tot folclorul românesc!”, declară reprezentantul asociației, criticând reducerea folclorului autentic la elemente comerciale sau la repertoriu limitat. Acesta amintește și perioada comunistă, când „efectul de cercetare promovat de către comuniști a făcut bine folclorului” și a format generații valoroase de muzicanți recunoscuți în țară și în străinătate.

Comunicatul citează zicala populară „Peștele de la cap se împute” și atrage atenția că viitorul tradițiilor sucevene depinde în mare măsură de competența și obiectivitatea celor care conduc instituțiile județene de cultură, dar și de deciziile politice luate la nivelul conducerii județului Suceava.