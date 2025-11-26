Deputatul AUR Petru Negrea: Statul să cumpere rafinăria Lukoil cu obligațiuni pentru populație, inclusiv a românilor din diaspora



Deputatul AUR de Suceava, Petru Negrea, propune ca România să preia activele Lukoil din țară (în special rafinăria Petrotel Ploiești) printr-o metodă inedită: emiterea de obligațiuni de stat dedicate exclusiv populației și inclusiv românilor din diaspora.

„ Posibila retragere a companiei Lukoil din România readuce în atenție o problemă esențială pentru siguranța și suveranitatea statului: controlul asupra infrastructurii energetice strategice. Nu este vorba doar despre un operator privat care părăsește piața, ci despre o oportunitate rară pentru România de a-și consolida independența energetică printr-un mecanism eficient, sigur și transparent”, a declarat Petru Negrea.

Principalele avantaje ale propunerii:

Finanțare 100 % românească, fără dependență de credite sau investitori străini

Păstrarea activelor în patrimoniul național

Implicarea directă a diasporei, care trimite anual miliarde de euro în țară

Obligațiuni cu destinație transparentă și randament atractiv pentru cetățeni

Potrivit lui Negrea acesta poate fi un model simplu și eficient în care statul devine proprietarul infrastructurii, iar cetățenii contribuie direct la finanțarea proiectului, investind în titluri de stat cu destinație clară.

„Am convingerea că românii sunt cei mai stabili și loiali investitori ai statului. Tot ce trebuie să facem este să le oferim un instrument sigur, transparent și dedicat unui obiectiv strategic național”, a explicat Negrea.

Prin această abordare, România nu doar că evită dependența de finanțatori externi, ci și păstrează în patrimoniul național o infrastructură esențială, susține deputatul sucevean.

„ Avem, în sfârșit, o oportunitate rară de a transforma o incertitudine într-un avantaj strategic. În loc să permitem ca aceste active să ajungă în mâinile unor investitori din afara țării, putem construi un proiect solid, finanțat de români, pentru România”, a adăugat deputatul Negrea.

Petru Negrea solicită Guvernului să analizeze urgent această soluție și să o transforme în strategie oficială de protejare a interesului național.