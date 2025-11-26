Primăria Suceava: Asfalt și parcări noi pe Mărășești  finalizate în zona blocurilor A1, A2 și A3



Echipele Primăriei Suceava au turnat miercuri seara ultimul strat de asfalt și au inaugurat noile locuri de parcare în zona străzii Mărășești, la blocurile A1, A2 și A3.

Lucrările, realizate în regie proprie și cu constructorul mobilizat la maxim, includ noi locuri de parcare în locul garajelor desființate, asfalt de calitate pe legătura dintre Mărășești și Mihai Viteazul, dar și trotuare moderne, așteptate de locuitori de peste 20 de ani

„Profităm de fiecare oră și minut în care vremea ne mai permite să finalizăm câte o stradă, câte o parcare. Astăzi am onorat promisiunea făcută locuitorilor de pe Mărășești. Le mulțumim sucevenilor pentru răbdare și încredere și angajaților pentru efort și mobilizare. Așa arată o echipă căreia îi pasă de orașul NOSTRU!”, a transmis Primăria Suceava.

Lucrările continuă în ritm alert în alte zone ale municipiului, până când vremea nu va mai permite intervenții în exterior, precizează sursa citată.