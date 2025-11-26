Gheorghe Șoldan, la Prešov: Suceava trebuie inclusă între regiunile de frontieră estică ale UE care vor primi bani suplimentari de la UE. Nu cerem favoruri, ci un tratament corect



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a cerut miercuri, la Prešov, în cadrul Grupului Interregional al Carpaților, modificarea propunerii Comisiei Europene astfel încât județele de la granița cu Ucraina, inclusiv Suceava, să fie recunoscute oficial ca „regiuni de frontieră estică” și să beneficieze de sprijin financiar suplimentar în exercițiul bugetar 2028–2034.

„Suntem în prima linie a Uniunii Europene și trebuie să fim tratați ca atare. În actuala propunere a Comisiei, doar regiunile care se învecinează cu Rusia și Belarus primesc statut special. Noi, cei de la granița cu Ucraina, suportăm zilnic efectele războiului – presiune uriașă pe infrastructură, servicii publice și economie – dar nu suntem incluși. Această situație este nedreaptă și trebuie schimbată”, a declarat Gheorghe Șoldan.

La întâlnirea găzduită de regiunea Prešov au participat, printre alții:

Władysław Ortyl, președintele regiunii Podkarpackie (Polonia) și liderul grupului

Milan Majerský, președintele regiunii Prešov (Slovacia)

Maksym Kozytskyy, șeful Administrației Regionale Militare Lviv

Ruslan Zaparaniuk, șeful Administrației Regionale Militare Cernăuți

Pataki Csaba, președintele CJ Satu Mare

reprezentanți ai Comitetului European al Regiunilor

Împreună, liderii au solicitat Comisiei Europene extinderea definiției „frontierei estice” pentru a include toate regiunile care se învecinează cu Ucraina.

„Pentru Suceava, miza este clară: fonduri europene suplimentare pentru drumuri, spitale, turism montan, securitate și cooperare transfrontalieră. Nu cerem favoruri. Cerem doar un tratament corect pentru regiunile care duc greul la frontiera estică a Uniunii Europene”, a concluzionat președintele Șoldan.