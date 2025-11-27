Bătaia de la Liceul „Ion Nistor” Vicovu de Sus: Elevul agresor, plasat de procurori sub control judiciar 60 de zile



Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a dispus ieri, 26 noiembrie, punerea în mișcare a acțiunii penale și controlul judiciar pe 60 de zile pentru un elev minor de 16 ani din clasa a X-a, acuzat de loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice în cadrul incidentului violent petrecut marți, 25 noiembrie, la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus.

Incidentul, care a șocat comunitatea locală, a avut loc în jurul orei 11:00, în pauza mare, în baia școlii. Elevul de 16 ani l-a agresat fizic pe un coleg de 14 ani și 10 luni din clasa a VIII-a, în prezența mai multor martori. Potrivit imaginilor apărute pe rețelele sociale, bătaia a fost provocată de o ceartă verbală legată de comentarii jignitoare la adresa prietenei victimei. Directorul școlii a sesizat Poliția imediat după ora 16:45, când a fost alertat de absența victimei de la ore și de circulația clipului viral.

Polițiștii din Vicovu de Sus au emis pe loc un ordin provizoriu de protecție conform Legii 26/2024, chiar dacă părinții victimei nu au depus plângere. Elevul agresat a fost evaluat medical la Spitalul Municipal Rădăuți și se află în stare stabilă, fără leziuni grave.

Comisia școlară pentru prevenirea violenței a acționat rapid: agresorul a fost exmatriculat cu drept de reînscriere, victima a primit suspendare de 5 zile pentru clarificarea completă a circumstanțelor, iar martorii au primit preaviz de exmatriculare și scădere cu 3 puncte la nota la purtare pentru lipsa de intervenție.

„Siguranța elevilor este prioritate absolută. Condamnăm ferm orice formă de violență și vom lua toate măsurile pentru prevenirea unor astfel de situații”, a declarat directorul unității, Vasile Schipor.

Poliția continuă cercetările pentru stabilirea tuturor detaliilor și a eventualelor complicități.

Evenimentul subliniază nevoia urgentă de programe anti-bullying în școli, mai ales în zone rurale, unde resursele pentru consiliere sunt limitate.