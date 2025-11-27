Primarul Vasile Rîmbu: „Nu e corect să subvenționăm doar o parte din suceveni” – Consiliul Local a aprobat împrumut de 30 milioane lei pentru plata căldurii



În ședința de joi a Consiliului Local, primarul Vasile Rîmbu a declarat că nu i se mai pare corect ca, în continuare, doar cei racordați la sistemul centralizat să beneficieze de subvenții la încălzire, în timp ce restul populației plătește prețul pieței.

„Din 2014, Guvernul a dat anual între 10 și 23 de milioane lei pentru diferența de preț la energia termică. În 2025 însă nu a mai alocat nimic. Dacă am fi primit măcar media anilor trecuți, efortul bugetului local ar fi fost mult mai mic și poate nu era nevoie de acest împrumut”, a explicat primarul.

Pentru a asigura furnizarea agentului termic în sezonul rece 2025–2026 și plata facturilor restante către Thermonet SRL, Consiliul Local a aprobat, cu 17 voturi pentru și o abținere, contractarea unui împrumut de maximum 30 de milioane lei din Trezoreria Statului, pe 5 ani, cu 12 luni perioadă de grație.

Vasile Rîmbu a anunțat că, după liberalizarea totală a prețului gazului metan de la 1 aprilie 2026, subvenționarea diferenței de preț pentru cei racordați la sistemul centralizat va fi reevaluată: „După 31 martie vom pune toată lumea pe picior de egalitate. Dacă cei cu centrale proprii nu mai primesc subvenții, nu văd de ce ar mai primi cei 11.000 de apartamente rămase la rețeaua centralizată.”

Primarul Sucevei a spus că cei care sunt racordați acum la sistemul centralizat vor avea posibilitatea să decidă până la 31 octombrie 2026 dacă rămân la acest serviciu sau își instalează soluții proprii de încălzire.

În prezent, aproximativ 11.000 de apartamente (circa 22.000–25.000 de locuitori) mai sunt racordate la Thermonet, față de 33.000 în urmă cu câțiva ani. Primarul a subliniat că, pentru familiile cu venituri foarte mici (sub plafonul legal), subvenția de la stat rămâne, dar diferența peste consumul normat va fi suportată tot de bugetul local până la finalul sezonului.

„Nu e o măsură populistă, ci una gândită cu mintea și cu sufletul. Nu putem pune 25.000 de oameni în dificultate extremă peste noapte, dar nici nu mai putem subvenționa doar o parte din populație la nesfârșit”, a concluzionat Vasile Rîmbu.