Primăria Suceava investește 1,27 milioane lei în securizarea a 10 obiective publice și modernizarea dispeceratului

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, a inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Implementare sistem tehnic de securitate pentru 10 obiective ale Municipiului Suceava și modernizarea dispeceratului”, în valoare totală de 1.271.584 lei cu TVA.

Proiectul, obligatoriu conform Legii 333/2003, va dota cu sisteme moderne de alarmă, control acces și supraveghere video următoarele 10 locații:

Sediul Primăriei (1 Mai) Punctul de lucru Burdujeni (DAS) Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Centrul Multifuncțional „Arta” Ițcani Cimitirul Pacea Stația de tratare a apei Mitocu Dragomirnei Stația de pompare a apei Mitocu Dragomirnei Adăpostul pentru câini fără stăpân (Energeticianului) C.E.T. Suceava Zona de Agrement Tătărași

Vor fi montate zeci de camere video interior/exterior, cititoare de proximitate, detectoare de mișcare, butoane de panică și sirene. Totodată, dispeceratul central va fi complet modernizat cu soft integrat și stații de monitorizare.

Proiectele tehnice au fost avizate de IPJ Suceava în august 2025, iar durata de implementare este de 24 de luni.

„Municipiul Suceava deține în patrimoniu, sau administrare, o serie de obiective pentru care la momentul actual aplicarea prevederilor legale referitoare la modul de asigurare a pazei acestora, a bunurilor din perimetrul lor şi a protecției personalului se realizează prin polițişti locali. Modul actual de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia, respectiv a H.G. nr. 301/2012, generează utilizarea unui număr semnificativ de polițişti locali”, a declarat primarul Vasile Rîmbu.

Proiectul de hotărâre va intra în dezbatere în ședința de joi a Consiliului Local Suceava.