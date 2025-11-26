Fetiță de 12 ani din Bosanci, dată dispărută de mamă, găsită teafără în centrul localității după ce chiulise de la școală



Luni, 24 noiembrie, la ora 12:28, o mamă din Bosanci a sunat la 112 după ce fiica ei de 12 ani, elevă în clasa a VI-a, nu s-a mai întors acasă de la școală.

Fetița plecase dimineața la ora 06:30 spre Școala Gimnazială Bosanci, dar nu a intrat deloc la ore. Mama a aflat acest lucru abia când a mers personal la școală să o caute.

Polițiștii de la Secția Rurală 2 Ipotești au început imediat căutările și au găsit-o, după câteva ore, în centrul localității Bosanci, împreună cu verișoara ei de 16 ani.

Minora a declarat că a decis singură să chiulească și s-a dus la locuința verișoarei, care era singură acasă. A precizat că nu a fost victima niciunei fapte penale sau contravenționale.

Cazul a fost sesizat către DGASPC Suceava pentru evaluare și consiliere familială.