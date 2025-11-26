Tânără de 25 de ani din Gura Humorului cu mandat de arestare preventivă în lipsă, prinsă la un hotel din Șcheia



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Biroului Investigații Criminale Suceava au localizat și reținut, marți, o tânără de 25 de ani din Gura Humorului, pe numele căreia Tribunalul București emisese, pe 20 noiembrie 2024, mandat de arestare preventivă în lipsă.

În urma activităților informative, oamenii legii au aflat că aceasta era cazată la Hotelul Troia din comuna Șcheia. Echipa s-a deplasat imediat la locație, a identificat-o într-una dintre camere și i-a adus la cunoștință conținutul mandatului.

Tânăra a fost condusă la sediul Poliției municipiului Suceava, iar ulterior escortată la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, unde va rămâne până la transferul către București.