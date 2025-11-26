Informare meteo de ploi abundente și ninsoare în nordul Moldovei: răcire accentuată până duminică seară



Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de astăzi, ora 10:00, până duminică, 30 noiembrie, ora 20:00, care vizează întreg teritoriul României, inclusiv județul Suceava.

Ce se anunță pentru județul Suceava și nordul Moldovei:

Miercuri și joi: ploi în general moderate

Începând de joi seara (27 noiembrie) și mai ales în noaptea de joi spre vineri (27/28 noiembrie) se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare , mai ales în zona de nord și nord-est a județului

, mai ales în zona de nord și nord-est a județului La munte (Obcinele Bucovinei, Călimani, Bistriței): precipitații predominant sub formă de ninsoare și lapoviță

Cantități de apă acumulate: între 15 și 25 l/mp în cea mai mare parte a județului

în cea mai mare parte a județului Vânt temporar intens, cu rafale de 45–55 km/h, iar pe crestele montane peste 70–80 km/h

Răcire accentuată începând de miercuri în vestul țării și extinsă joi–vineri în Moldova: temperaturile vor coborî cu 8–10°C față de zilele precedente

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu atenție, să aibă mașinile echipate de iarnă și să evite drumurile montane în nopțile de joi spre vineri și vineri spre sâmbătă, când este posibilă formarea de polei și strat de zăpadă.