A început Târgul Meșterilor Populari din Bucovina la Shopping City Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, a deschis astăzi cea mai nouă ediție a Târgului Meșterilor Populari din Bucovina, găzduită în incinta Shopping City Suceava.

Târgul se desfășoară în două perioade: 29 noiembrie – 7 decembrie și 18 – 23 decembrie 2025.

Zeci de meșteri din tot județul aduc în fața publicului obiecte tradiționale lucrate manual:

ii și port popular

ouă încondeiate cu tematică de Crăciun

podoabe, măști, împletituri

obiecte din lemn și piele

produse textile și gastronomie tradițională bucovineană

În paralel, meșterii vor fi prezenți și în centrul municipiului, în cadrul Târgului de Crăciun organizat de Primăria Suceava.

Vizitatorii pot participa la demonstrații live de meșteșug, activități pentru întreaga familie și pot alege daruri autentice pentru Sfântul Nicolae și Crăciun – „realizate cu măiestrie și suflet”, după cum transmite organizatorul.

„Prin aceste evenimente, Consiliul Județean Suceava sprijină meșteșugarii locali și promovează patrimoniul cultural al Bucovinei, încurajând publicul să descopere și să achiziționeze obiecte tradiționale de o valoare artistică și simbolică deosebită”, a transmis Biroul de Presă al Consiliului Județean Suceava.

Potrivit organizatorilor, meșterii populari vin în sprijinul lui Moș Nicolae și al lui Moș Crăciun, oferind cele mai inspirate și creative daruri tradiționale, realizate cu măiestrie și suflet.

Datinile și obiceiurile ciclului sărbătorilor de iarnă încep, tradițional, la 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, când se formau cetele de colindători și se stabilea repertoriul, și se încheie la 7 ianuarie, de Bobotează, notează CJ Suceava.