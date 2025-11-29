Prefectura Suceava: Condoleanțe la decesul colonelului dr. Cătălin Buculei, victima accidentului de la Molid



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Instituția Prefectului Județului Suceava a transmis astăzi un mesaj oficial de condoleanțe după decesul colonelului dr. Cătălin Emanuel Buculei, în vârstă de 50 de ani, care și-a pierdut viața în tragicul accident rutier produs în noaptea de vineri spre sâmbătă pe DN17, în localitatea Molid.

Militar de carieră, colonelul Buculei a slujit cu onoare Armata Română și a format generații întregi de elevi ca profesor la prestigiosul Colegiu Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc.

„Pierderea sa reprezintă un moment de profundă tristețe pentru întreaga comunitate militară și pentru toți cei care prețuiesc valorile datoriei, onoarei și devotamentului. Un destin frânt mult prea devreme lasă în urmă durere și o familie greu încercată”, se arată în comunicatul semnat de prefectul județului.

Trupul neînsuflețit este depus la Capela Bisericii „Sfinții Constantin și Elena” din Gura Humorului.

Slujba de înmormântare va avea loc marți, 2 decembrie 2025, ora 11:00.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Citește și Accident mortal la Molid: Un șofer de 50 de ani a murit după ce ar fi adormit la volan și a intrat pe contrasens