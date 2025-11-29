Accident mortal la Molid: Un șofer de 50 de ani a murit după ce ar fi adormit la volan și a intrat pe contrasens



Un bărbat de 50 de ani din Câmpulung Moldovenesc și-a pierdut viața în această noapte, în jurul orei 00:11, pe DN17, la ieșirea dintr-o curbă periculoasă din localitatea Molid.

Potrivit datelor preliminare ale anchetei, conducătorul unui Opel, care se îndrepta spre Câmpulung, a pierdut probabil controlul direcției după ce ar fi adormit la volan, a pătruns pe sens opus și a intrat în coliziune laterală cu o autoutilitară VW condusă regulamentar de un sucevean de 46 de ani.

În urma impactului violent, ambele vehicule au fost proiectate în afara carosabilului. Șoferul Opel-ului a rămas încarcerat și a suferit leziuni grave, fiind declarat decedat la fața locului.

Conducătorul autoutilitarei a refuzat inițial îngrijirile, dar ulterior s-a prezentat la Spitalul Gura Humorului, unde a fost diagnosticat cu traumatism de coloană cervicală. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest – rezultat 0,00 mg/l.

Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă .