Pieton beat, lovit de mașină în Volovăț

Un bărbat de 43 de ani din Volovăț a fost accidentat vineri seara, în jurul orei 18:00, pe strada Regele Carol I.

Potrivit datelor preliminare ale anchetei, pietonul se deplasa sinuos pe mijlocul carosabilului, sub influența alcoolului, când a fost surprins și lovit de un autoturism VW condus regulamentar de un localnic de 35 de ani.

Victima a fost diagnosticată cu contuzie ușoară și transportată la spital. Din cauza stării avansate de ebrietate, nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest, dar i-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Șoferul a fost testat – rezultat 0,00 mg/l.

Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă