ANM: Ploi însemnate și ninsoare la munte până duminică seară

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă informare meteo valabilă de astăzi, 29 noiembrie, ora 10:00, până duminică, 30 noiembrie, ora 20:00.
În cea mai mare parte a țării vor fi ploi temporare, iar seara și noaptea vor apărea precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei.
La munte predomină lapovița și ninsoarea, iar peste 1.800 m altitudine (mai ales în Carpații Meridionali) se va depune un strat nou de zăpadă de 5–15 cm.
Cantitățile de apă vor ajunge la 10–25 l/mp și izolat peste 50 l/mp.
În județul Suceava și zona montană aferentă, ploile vor domina astăzi, iar spre noapte și mâine vor apărea condiții de lapoviță și ninsoare în special în zona de munte.
