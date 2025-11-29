Poliția de Frontieră Suceava, mobilizare maximă pentru minivacanța de 1 Decembrie



Poliția de Frontieră Suceava a anunțat că, pe toată durata minivacanței de Ziua Națională, aproximativ 200 de polițiști de frontieră vor fi zilnic la punctele de trecere și în zona de competență a județului.

Măsurile vizează atât fluidizarea traficului în punctele Siret și Vicovu de Sus, cât și asigurarea unui climat de siguranță la frontiera cu Ucraina. La nevoie, se vor suplimenta arterele de control până la capacitatea maximă și vor fi deschise toate benzile disponibile, a declarat inspector principal de poliție Alina Petraru.

Potrivit sursei citate, în prezent, tranzitul autoturismelor si al mijloacelor de transport persoane prin cele două puncte de trecere de la nivelul județului Suceava se deruleazã în condiții normale, fără a se înregistra timpi de așteptare.

„De asemenea, pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță și pentru descurajarea infracționalității transfrontaliere, autoritățile de frontieră române vor coopera în permanență cu autoritățile similare din Ucraina”, a declarat inspector principal de poliție Alina Petraru.

Pentru informarea rapidă a călătorilor, Poliția de Frontieră recomandă aplicația Trafic Online (disponibilă pe www.politiadefrontiera.ro), care arată în timp real situația din toate punctele de trecere.

„Colegii noștri rămân la datorie 24/7 pentru securitatea frontierei și combaterea infracționalității transfrontaliere”, a transmis purtătorul de cuvânt al instituției.