GALERIE FOTO// Suceava a sărbătorit Ziua Bucovinei cu folclor autentic, aprinderea luminilor Bradului de Crăciun și deschiderea Târgului de Crăciun

Mii de suceveni au participat, vineri, în centrul municipiului la manifestările care au marcat 107 ani de la Unirea Bucovinei cu România și pentru a intra oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă.
Pe esplanada Casei de Cultură, Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, a organizat un maraton folcloric care a adus pe scenă ansambluri și grupuri reprezentative din toate cele cinci subzone etnofolclorice ale județului.
Programul a culminat cu Corala „Ciprian Porumbescu” și cu un recital de excepție al Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”.
Seara, Primăria Municipiului Suceava a aprins luminile Târgului de Crăciun, marcând deschiderea oficială a sezonului sărbătorilor de iarnă în inima orașului.
