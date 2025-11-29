Accident mortal la Molid după o coliziune între o autoutilitară și un autoturism



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 00:10, pe raza localității Molid (comuna Vama), între o autoutilitară și un autoturism.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

În autoutilitară se aflau două persoane. Una dintre ele, un bărbat conștient și cooperant, a primit îngrijiri și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

În autoturism, șoferul (bărbat) a rămas încarcerat și inconștient. Pompierii l-au extras dintre fiarele contorsionate și l-au predat echipajelor medicale, care au început imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, bărbatul a fost declarat decedat.