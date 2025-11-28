Cetatea 1932 Suceava: Investitorii confirmă continuitatea după plecarea lui Dorin Goian-Proiectul nu se oprește



Clubul Cetatea 1932 Suceava a transmis vineri seara un comunicat oficial prin care investitorii reacționează la plecarea antrenorului Dorin Goian și reafirmă angajamentul ferm pentru proiectul pe termen lung.

„Îi mulțumim lui Dorin Goian pentru profesionalismul și munca depusă. Decizia îi aparține și a fost respectată firesc. Acest episod nu schimbă însă direcția clubului și nu afectează viziunea pe termen lung”, se arată în comunicat.

Investitorii subliniază că Cetatea 1932 nu a fost construită în jurul unei singure persoane, ci în jurul unei idei solide: „Suceava merită un proiect sportiv stabil, serios și capabil să crească sănătos”.

Stabilitatea financiară și organizatorică este garantată, iar procesul tehnic va continua fără ezitare.

Mesajul este clar: obiectivul rămâne urcarea etapă cu etapă până în Liga I, fără scurtături și fără iluzii de performanță peste noapte.

„Drumul va fi lung, dar destinația este aceeași – Liga I, construită prin seriozitate, disciplină și continuitate. Proiectul nu se oprește. Echipa nu se clatină. Direcția nu se schimbă. Cetatea merge înainte”, au transmis investitorii.

