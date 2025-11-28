Varianta ocolitoare Gura Humorului reavizată de comisia interministerială, revine pe masa lui Bolojan. Președintele Șoldan: Îmi doresc ca în prima jumătate a lui 2026 să intrăm în șantier



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat vineri că proiectul variantei ocolitoare a orașului Gura Humorului a obținut și ultimul aviz necesar în procesul de reavizare: acordul Comisiei Interministeriale.

În ultimele două săptămâni, documentația primise deja undă verde de la CNAIR și Ministerul Transporturilor. Urmează ca proiectul să ajungă din nou pe masa premierului pentru emiterea Hotărârii de Guvern de reaprobare a indicatorilor tehnico-economici, după care va fi lansată imediat licitația de execuție (5 luni proiectare + 20 luni construcție).

„Îmi doresc ca în prima jumătate a anului 2026 să vedem utilajele la lucru și să trecem, în sfârșit, de la promisiuni la șantier”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Costul investiției a fost redus drastic de la 540 milioane euro (deviz 2023) la 130 milioane euro prin adoptarea soluției „half-profile” (câte o bandă și jumătate pe sens în prima etapă), singura variantă realistă care a permis deblocarea proiectului. Consiliul Județean Suceava contribuie cu 20 % din sumă.

„Important este că nu mai stăm cu proiectul blocat până găsim finanțare pentru toată investiția”, a spus președintele Șoldan.

Etapa a doua – extinderea la profil complet de autostradă – va fi realizată ulterior, fără blocarea traficului pe varianta deja construită.

„Este un proiect vital nu doar pentru Gura Humorului și turismul din Bucovina, ci și pentru miile de șoferi care tranzitează zilnic DN17, singura legătură rutieră rapidă între Moldova, Transilvania și frontierele cu Ucraina și Republica Moldova”, a subliniat președintele CJ Suceava.