Suceava lansează primul proiect pilot cu căsuțe pentru pisicile fără stăpân: „Căsuțe mici pentru inimi mari!”

Primăria Municipiului Suceava a început astăzi amplasarea primelor căsuțe speciale pentru pisicile comunitare de pe domeniul public.

„Un oraș civilizat înseamnă și respect pentru necuvântătoare. Sunt suflete care nu cer nimic, dar care au nevoie de noi, mai ales acum, când vine iarna”, a transmis Primăria Suceava.

Proiectul este unul pilot și va fi extins treptat în funcție de necesități și de semnalările sucevenilor. Cei care îngrijiți sau cunoașteți zone cu comunități mari de pisici sunt rugați să transmită locațiile propuse prin mesaj pe pagina de Facebook a Primăriei sau la numărul de telefon al Direcției Domeniului Public.

„Sunteți mulți cei cărora vă pasă și care hrăniți și îngrijiți aceste pisici zi de zi. Vrem să lucrăm împreună cu voi. Cu fiecare căsuță și cu fiecare gest de grijă, construim un oraș mai blând și mai empatic”, a arătat sursa citată.

Primele căsuțe au fost deja montate în câteva puncte din municipiu, iar imaginile au devenit rapid virale în comunitate.