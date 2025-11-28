O femeie a fost rănită, joi după amiaza, într-un accident rutier produs în localitatea Vadu Moldovei.



Potrivit datelor preliminare din anchetă, joi seara, în jurul orei 17:35, pe DN2 E85, în localitatea Vadu Moldovei, un șofer de Opel a virat la stânga pentru a intra în curte fără să acorde prioritate, intrând în coliziune cu o Mazda care circula regulamentar din sens opus.

În urma impactului, Mazda a fost proiectată în afara carosabilului și s-a răsturnat.

Conducătoarea Mazda, o femeie, a suferit contuzie la antebrațul drept și a fost transportată la Spitalul Municipal Fălticeni. Leziunile sunt ușoare și nu a rămas internată.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest – rezultat 0,00 mg/l alcool pur.

Din cercetările preliminare, vina aparține conducătorului Opel, care nu a acordat prioritate de trecere.

Poliția Fălticeni a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.