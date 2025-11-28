Accident mortal la Marginea: pieton de 70 de ani, lovit de o mașină pe DN 17A



Un bărbat de 70 de ani din localitate și-a pierdut viața ieri seară, în jurul orei 17:26, după ce a fost accidentat de o mașină pe DN 17A, în dreptul unei stații de carburanți.

Potrivit datelor preliminare din anchetă, pietonul se deplasa pe partea dreaptă a carosabilului, cu un mers sinuos și imprevizibil, când a fost surprins și lovit de un Ford Galaxy condus regulamentar de o femeie de 44 de ani din județ. În urma impactului, bărbatul a fost proiectat pe spațiul verde.

La fața locului a intervenit un echipaj al Ambulanței, care a încercat manevre de resuscitare, însă medicii nu au mai putut face nimic. Decesul a fost declarat la fața locului, iar trupul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Rădăuți pentru necropsie.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest – rezultat negativ – și i-au fost recoltate probe biologice de sânge. Mașina avea ITP și RCA valabile.

Poliția Municipiului Rădăuți a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor accidentului.