Rădăuți: Mașina căzută peste un bărbat în timp ce o ridicase pe cric

Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată, joi după amiaza, prin 112 că „o mașină a căzut peste o persoană” într-o curte de blocuri de pe strada Volovățului.

La fața locului, echipajul a găsit un bărbat de 48 de ani căruia i se acordau deja îngrijiri în ambulanță. Acesta a povestit că ridicase autoturismul Mitsubishi pe cric pentru a verifica ceva dedesubt, însă cricul nu era asigurat corespunzător și a cedat parțial. Mașina s-a lăsat peste el, lovindu-l ușor la nivelul frunții.

Bărbatul a suferit o contuzie frontală, dar a refuzat transportul la spital după ce i s-au acordat îngrijirile necesare la fața locului.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările urmând să stabilească exact circumstanțele producerii incidentului.


