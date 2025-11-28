Accident în lanț pe E85 la Spătărești: Trei răniți după ce o autoutilitară a lovit și proiectat o mașină într-un autobuz pe contrasens



Un accident rutier cu trei răniți s-a produs, joi, în jurul orei 16:23, pe DN2 E85, în localitatea Spătărești.

Potrivit datelor preliminare din anchetă, un ansamblu format dintr-un Mercedes și o remorcă Taurus, condus pe direcția Fălticeni – Roman, nu a păstrat distanța suficientă față de un Opel care era oprit și semnaliza corect virajul la stânga pe DC 11. În urma impactului, Opel-ul a fost proiectat pe sensul opus, intrând în coliziune cu un autobuz Otokar care circula regulamentar din sens invers.

În accident au fost rănite trei persoane, șoferul Opel-ului și doi pasageri din autobuz (un bărbat și o femeie)

Toți au fost transportați cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni pentru îngrijiri medicale.

Cei trei șoferi implicați au fost testați cu aparatul etilotest – rezultat 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din primele cercetări, vina aparține conducătorului ansamblului Mercedes-remorcă, care nu a adaptat distanța în trafic.

Poliția Fălticeni a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.