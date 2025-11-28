Gheorghe Șoldan, de Ziua Bucovinei: Să facem Bucovinei cadoul să fie mai frumoasă, mai prosperă și mai primitoare și să fie pentru cât mai mulți tineri, locul în care își văd viitorul



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis astăzi un mesaj emoționant cu ocazia celor 107 ani de la Unirea Bucovinei cu România:

„Astăzi sărbătorim 107 ani de când Iancu Flondor și patrioții vremii au votat unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei cu Regatul României. În fiecare 28 noiembrie ne plecăm frunțile în fața lor.

Oriunde ajungi în lume, găsești un sucevean care vorbește cu mândrie despre «acasă» – despre tradiții, gospodari, sate, dealuri și case care spun povești. Bucovina trăiește prin oamenii ei: cei de aici și cei plecați la mii de kilometri, în sufletul cărora dorul de casă e și mai intens – în gustul copilăriei, în colinde, în mirosul sărbătorilor.

Mi-aș dori să îi facem Bucovinei un cadou special – o datorie a fiecăruia dintre noi, nu doar a administrației: să o facem mai frumoasă, mai prosperă și mai primitoare. Să nu lăsăm tradițiile să se stingă și să-i sprijinim pe cei care le duc mai departe.

Îmi doresc drumuri mai bune, un aeroport modern, conexiuni mai puternice cu toate regiunile și, mai ales, cu sucevenii din diaspora, locuri de muncă bine plătite și o economie care să-i țină pe tineri acasă, nu să-i împingă spre alte țări.

Vreau ca Bucovina să devină, pentru cât mai mulți tineri, locul în care își văd viitorul. Pentru cei plecați – locul în care se întorc. Iar pentru turiști – un ținut binecuvântat de Dumnezeu.

La mulți ani, Bucovina! La mulți ani, bucovineni, oriunde ați fi!”