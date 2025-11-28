Primarul Vasile Rîmbu: În Bucovina, tradițiile nu se povestesc – se respiră – Suceava sărbătorește Ziua Bucovinei și aprinde luminile din bradul de Crăciun

Intră acum și în grupul de
Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a transmis vineri un mesaj emoționant cu ocazia Zilei Bucovinei și a invitat sucevenii să participe la manifestările organizate în centrul orașului pe parcursul după amiezii și serii:
„Dragi suceveni, astăzi celebrăm Ziua Bucovinei – un prilej de a ne onora rădăcinile, tradițiile și identitatea ce ne unesc ca locuitori ai acestui ținut încărcat de istorie și cultură. Bucovina înseamnă armonie, credință, ospitalitate, frumusețe și valori pe care le purtăm cu mândrie și pe care le transmitem din generație în generație.
În Bucovina, tradițiile nu se povestesc, ci se respiră – se simt în glasul fiecărui sucevean și în liniștea fiecărei ulițe, dar mai ales în rugăciunea celor care, deși nu mai sunt printre noi, încă ne vorbesc.”
Pentru a încheia această zi de sărbătoare „într-un mod plin de lumină și emoție”, primarul invită toți sucevenii în centrul orașului, unde, începând cu ora 14:30, va avea loc un maraton de folclor bucovinean, iar la ora 18:00 vor fi aprinse luminile din pomul de Crăciun și din întregul Târg de Crăciun.
Programul complet:
- 14:30 – Grupul de Folk D.O.R. Suceava
- 15:00 – „Piatra Șoimului” Câmpulung Moldovenesc
- 15:15 – Corul Bosanci
- 15:25 – „Dor bucovinean” Dorna Candrenilor
- 15:40 – „Flori de Măr” Râșca
- 15:50 – „Florile Bucovinei” Rădăuți
- 16:05 – „Cernova Kalena” Negostina
- 16:15 – „Obcina Stânișoarei” Mălini
- 16:25 – Ansamblul polonez
- 16:35 – „Stejărelul” Cajvana
- 16:45 – „Gura Izvorului” Vatra Moldoviței
- 16:55 – Grupul „Dor” Moara
- 17:10 – „Arcanul” Fundu Moldovei
- 17:25 – Fanfara „Bucovina”
- 17:45 – Clasa prof. Marius Dochița (Școala de Artă)
- 18:00 – Aprinderea luminilor bradului de Crăciun și deschiderea Târgului de Crăciun – de către Alessia Pop și Denisa Puițău
- 18:10 – Corala „Ciprian Porumbescu”
- 18:30 – 20:10 – Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”
„Vă așteptăm cu drag să fim împreună și să pășim în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă!”, a încheiat primarul Vasile Rîmbu.
