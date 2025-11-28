ANM prelungește informarea meteo de ploi abundente și ninsoare la munte până duminică seară



Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă informare meteo valabilă de astăzi, 28 noiembrie, ora 10:00, până duminică, 30 noiembrie, ora 20:00.

Fenomene așteptate:

ploi temporare în cea mai mare parte a țării

la munte, mai ales pe creste, lapoviță și ninsoare predominantă

cantități de apă: 10–25 l/mp la nivel național, 35–45 l/mp și izolat 60–80 l/mp în sud, sud-est și Carpații Meridionali

vânt cu rafale de 45–50 km/h în sud și sud-est

răcire accentuată vineri în sud-estul țării

În județul Suceava și nordul Moldovei, ploile vor predomina astăzi și mâine, cu posibile trecerea la lapoviță în zonele înalte spre sfârșitul intervalului. Temperaturile vor scădea treptat, iar la munte stratul de zăpadă se va depune ușor.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să echipeze autovehiculele cu anvelope de iarnă pe traseele montane.