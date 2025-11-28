„Deschide ochii, deschide inima” – ediția a XIX-a: Suceava celebrează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități



Consiliul Județean Suceava, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, organizează marți, 3 decembrie 2025, tradiționalul eveniment „Deschide ochii, deschide inima”, ajuns la cea de-a XIX-a ediție.

Manifestarea va avea loc în Sala Unirii a Palatului Administrativ (etaj I), între orele 10:00 – 12:30, și va reuni aproximativ 100 de beneficiari, familii, voluntari și parteneri.

Spectacolul și expoziția vor pune în valoare talentele și abilitățile persoanelor cu dizabilități, sub mesajul care a rămas neschimbat din 2007: „Să recunoaștem abilitatea din orice dizabilitate!”

Campania continuă și în zilele următoare:

– „Porți deschise” în toate centrele și serviciile rezidențiale DGASPC Suceava (vizite din partea familiilor, comunității și partenerilor) 6 decembrie – excursie de o zi pentru cei mai activi beneficiari, organizată cu sprijinul domnului Andrei Bacoș și al Asociației Bucovina Civică

„De 19 ani, această campanie a devenit un reper al solidarității sucevene. Ne dorim să schimbăm priviri, să eliminăm bariere și să arătăm că incluziunea nu este doar un cuvânt, ci o realitate pe care o construim împreună”, transmite echipa DGASPC Suceava.