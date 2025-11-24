Retrospective, ediția a XVI-a: 50 de ani de conservare-restaurare în România – vernisaj la Muzeul Național al Bucovinei



Miercuri, 26 noiembrie 2025, ora 13:00, la Laboratorul de Restaurare al Muzeului Național al Bucovinei (str. Dragoș Vodă nr. 12) va avea loc vernisajul expoziției Retrospective – 50 de ani ai Sistemului de Conservare–Restaurare în România.

Organizată de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România, expoziția celebrează jumătate de secol de activitate profesională în investigarea, conservarea și restaurarea patrimoniului cultural românesc.

Vor fi prezentate zeci de lucrări reprezentative din toată țara și din străinătate, sub formă de postere științifice care ilustrează intervenții complexe asupra obiectelor de patrimoniu – picturi, sculpturi, textile, ceramică, carte veche și multe altele.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.