Un Centru Multifuncțional dedicat copiilor vulnerabili va fi realizat cu fonduri europene la Mitocu Dragomirnei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La sediul Fundației „Dosoftei Mitropolitul” din Suceava, cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop Calinic, a avut loc, luni, conferința de lansare a proiectului „Construire Centru Multifuncțional în Comuna Mitocu Dragomirnei” (SMIS 334708), finanțat din fonduri europene prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS).

Noul centru, cu o valoare totală de 15.184.087 lei (din care peste 8,4 milioane lei contribuție UE), va fi construit în Mitocu Dragomirnei și va deservi copiii vulnerabili din comună și din localitățile învecinate Adâncata, Hănțești și Pătrăuți.

Ce va oferi centrul:

Clădire modernă P+1 (1.143 mp desfășurați)

Spații educaționale și culturale la parter

Cazare pentru tabere la etaj (48 locuri simultan, inclusiv camere adaptate pentru copii cu dizabilități)

Teren sportiv exterior (tenis și baschet)

Pe durata proiectului: peste 260 de copii vor beneficia gratuit de activități educative, culturale și tabere

Durata implementării: 48 luni (septembrie 2025 – august 2029).

„În spatele cifrelor sunt copii reali, familii și speranțe. Acest centru va fi un loc în care copiii vor găsi siguranță și oameni care cred în ei”, a declarat arhid. Paul Vlăduț Lungu, managerul de proiect.

Pr. Ionuț Isopescu, președintele Fundației „Dosoftei Mitropolitul”, a subliniat dimensiunea spirituală și comunitară: „Nu putem rezolva toate greutățile unei familii, dar putem crea un loc în care copiii să fie primiți și sprijiniți. Centrul va fi o lumină pentru mulți dintre ei.”

Proiectul reprezintă un model de colaborare între Biserică, autorități locale și fonduri europene pentru incluziune socială și dezvoltarea comunităților vulnerabile din nordul județului Suceava.