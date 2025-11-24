Ședință de guvern comună România-Ucraina și discuții între președinții celor două țări. Guvernatorul Cernăuțiului și ambasadorul României au pregătit ordinea de zi



Guvernatorul regiunii Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk, s-a întâlnit, luni, cu ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Ucraina, Alexandru Victor Micula, pentru a discuta rezultatele recente și planurile viitoare de cooperare româno-ucraineană.

Cei doi oficiali au evaluat Forumul internațional „Reconstruim Ukraine 2025” desfășurat recent la București, organizat de Ambasada Ucrainei în România și Camera de Comerț Bilaterală ucraineano-română. Evenimentul a deschis calea pentru implicarea mediului de afaceri și a comunităților românești în proiectele de reconstrucție a Ucrainei.

Întâlnirea de astăzi a stabilit priorități concrete:

Modernizarea și extinderea infrastructurii vamale și de frontieră

Pregătirea agendei pentru viitoarea ședință comună a guvernelor Ucrainei și României

Pregătirea subiectelor pentru întâlnirea la nivel prezidențial

„În cadrul întâlnirii de astăzi am conturat următorii pași comuni în privința dezvoltării infrastructurii vamale și de frontieră, precum și sarcinile prioritare pentru pregătirea subiectelor ce vor fi incluse pe ordinea de zi a ședinței comune a guvernelor celor două țări și a întâlnirii președinților Ucrainei și României”, a declarat guvernatorul Ruslan Zaparaniuk.