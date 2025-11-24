Bărbat trimis în judecată la Gura Humorului pentru că a amenințat-o cu levier pe fosta concubină, încălcând ordinul de protecție



Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a finalizat urmărirea penală și a dispus trimiterea în judecată a unui bărbat cercetat în stare de control judiciar pentru încălcarea ordinului de protecție și amenințare.

Potrivit procurorilor, în data de 14 august 2025, Judecătoria Gura Humorului a emis un ordin de protecție valabil 5 luni, prin care inculpatul era obligat să păstreze o distanță de minimum 100 de metri față de fosta concubină și locuința acesteia, precum și să nu ia niciun fel de contact cu ea.

Zece zile mai târziu, la 24 august 2025, în jurul orelor 08:30–09:00, bărbatul a ignorat complet ordinul: s-a apropiat de femeie la mai puțin de un metru și a amenințat-o cu acte de violență, ținând în mână un levier metalic.

Dosarul a fost înaintat spre judecare Judecătoriei Gura Humorului.