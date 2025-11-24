Drumul Talienilor va deveni atracție turistică. Gheorghe Șoldan anunță în Pasul Stânișoara poartă tradițională, turn panoramic și parcare modernă


Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că Pasul Stânișoara va primi în prima parte a anului 2026 o nouă identitate: o poartă tradițională monumentală, un turn de belvedere în formă de spirală și o parcare ecologică – investiție de peste 5,35 milioane lei menită să transforme Drumul Talienilor (DJ 209B) într-un adevărat obiectiv turistic.

„Drumul Talienilor nu trebuie să rămână doar un drum spectaculos, ci să devină o destinație în sine, la fel ca TransRarău, Transalpina sau Transfăgărășan”, a declarat președintele Șoldan.

Ce va cuprinde proiectul:

  • Poarta tradițională de intrare în județul Suceava – 6 metri înălțime, 14 metri deschidere, realizată din lemn masiv sculptat cu motive bucovinene, simbol al trecerii din județul Neamț în Bucovina.
  • Turnul Talienilor – construcție panoramică de 12 metri înălțime, formă elicoidală, cu 16 stâlpi (referință la cele 16 capitole din „Baltagul” lui Sadoveanu), scară interioară în spirală și platformă de observație 360°.
  • Parcare ecologică de circa 800 mp – dale înierbate, alei pietonale, bănci, toalete ecologice, iluminat solar și coșuri de gunoi din lemn.

Studiul de fezabilitate este gata, iar în ședința de vineri a Consiliului Județean va fi aprobat, pentru ca imediat să fie lansată licitația de proiectare și execuție. Lucrările vor dura doar 5 luni (2 luni proiectare + 3 luni execuție) și vor fi finanțate integral din bugetul județului.

„Vom pune și mai mult în valoare unul dintre cele mai frumoase drumuri montane din România”, a încheiat Gheorghe Șoldan.


