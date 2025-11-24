Suceava intră în „Cea mai mare lecție din lume”: AIESEC lansează filiala locală pe 4 decembrie 2025



AIESEC, cea mai mare organizație condusă de tineri din lume, își deschide oficial filiala în Suceava și o face în stil mare: pe 4 decembrie 2025, zeci de voluntari vor prelua sălile de clasă din oraș și județ pentru a susține „World’s Largest Lesson” – programul global al Națiunilor Unite prin care milioane de elevi din peste 100 de țări învață, în același timp, despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Nu vor preda matematică sau gramatică, ci acțiune climatică, egalitate de gen, reducerea sărăciei și consum responsabil – teme care transformă elevii în cetățeni globali conștienți.

„De obicei, organizațiile se lansează cu o petrecere. Noi ne lansăm cu un scop”, transmite echipa AIESEC Suceava.

„Pe 4 decembrie, Suceava devine pentru prima dată parte din cea mai mare lecție simultană din lume, alături de alte sute de orașe de pe toate continentele”, arată organizatorii.

Lecțiile vor fi susținute de voluntari tineri – studenți și liceeni – în format peer-to-peer, energie pe care doar tinerii o pot transmite altor tineri.

AIESEC Suceava face apel către directori și profesori din județ care vor să găzduiască o astfel de lecție și către studenți sau liceeni care vor să devină voluntari și facilitatori.

„Suceava, ești gata să faci parte din ceva cu adevărat mare?” – este provocarea lansată de noua filială.