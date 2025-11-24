Sensul giratoriu de la Iulius Mall – Bazar – Lidl se va închide timp de cinci nopți consecutiv pentru demolarea totemului publicitar



Poliția Rutieră Suceava a avizat favorabil închiderea temporară pe timp de noapte a sensului giratoriu de la intersecția Calea Unirii (DN29A) cu Iulius Mall, Bazar și Lidl, pentru demolarea construcției existente (totemul publicitar din mijlocul sensului giratoriu).

Primarul Vasile Rîmbu a emis, luni, o dispoziție privind desființarea mijlocului publicitar din sensul giratoriu și aducerii a terenului la starea inițială, ca urmare a corespondenței dintre Primăria Suceava și Iulius Mall și a faptului că pentru suprafața de 52 de mp pe care este amplasată construcția provizorie nu mai există relații contractuale.

Lucrările vor fi executate la comanda SC Iulius Mall Suceava SRL și se vor desfășura pe parcursul a cinci nopți consecutive, în intervalul orar 22:00 – 07:00, începând cu data de 24 noiembrie.

Pe durata lucrărilor, traficul va fi complet închis în zona sensului giratoriu și va fi deviat pe rutele ocolitoare semnalizate.

În restul zilei traficul rămâne normal.

Poliția Rutieră a impus condiții stricte:

se respectă întocmai schemele de semnalizare avizate spre neschimbare

va fi montat un panou informativ suplimentar pe direcția Centru → Burdujeni pentru pre-semnalizarea rutei ocolitoare

zona va fi delimitată fizic cu bariere, balize și lanțuri, toate iluminate cu lumină galbenă intermitentă

în cazul formării de ambuteiaje, se va interveni imediat pentru fluidizare sau chiar suspendarea temporară a lucrărilor

Șoferii sunt rugați ca în perioada lucrărilor să evite zona în intervalul 22:00–07:00 și să folosească rutele alternative (străzile adiacente sau varianta ocolitoare prin Burdujeni-Sat).