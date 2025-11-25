Percheziții de amploare la Evidența Populației și la o primărie din Suceava: 17 descinderi într-un dosar de falsificare masivă a actelor de identitate și cetățenie



Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) și ofițeri ai Direcției de Investigații Criminale din IGPR au descins marți, 25 noiembrie, în 17 locații din județul Suceava – sedii de instituții publice și domiciliile unor persoane fizice – într-un dosar grav de fals informatic, uz de fals și complicitate la fals informatic.

Ancheta vizează destructurarea unei rețele care, prin coruperea unor funcționari publici ai unui Serviciu de Evidență a Persoanelor și de la o primărie, a eliberat cărți de identitate și pașapoarte românești false pentru cetățeni din Rusia, Ucraina, Republica Moldova și alte state ex-sovietice.

Cum funcționa schema:

Beneficiarii obțineau certificate de cetățenie românească falsificate

Erau declarați cu domiciliu fictiv în imobile improprii, dezafectate sau fără acordul proprietarilor

Declarațiile de luare în spațiu erau întocmite în fals, fără prezența reală a persoanelor

În final, primeau acte de identitate perfecte valabile, care le confereau cetățenie și drept de ședere în UE

Procurorii au dispus începerea urmăririi penale față de 18 beneficiari care au obținut astfel documente românești pe baza cetățeniei falsificate anterior.

Acțiunea a fost sprijinită de IGPR – DIC, Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și specialiști tehnici ai PÎCCJ.