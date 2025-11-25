Incendiu violent la o gospodărie din Frasin de la jarul căzut din sobă



Luni seara, la ora 22:23, pompierii militari de la Stația Gura Humorului au fost alertați prin 112 pentru un incendiu puternic la o gospodărie din orașul Frasin.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră acoperișul unei construcții corp comun (bucătărie + terasă) și amenințau să se extindă la casa de locuit și la vecini.

Proprietara, o femeie de 70 de ani, a suferit un atac de panică. A fost preluată de echipajul SAJ Suceava și monitorizată la fața locului, dar a refuzat transportul la spital.

În urma incendiului au ars acoperișul anexelor ars pe circa 40 mp, perete bucătăriei a ars pe 2 mp și s-au degradat acoperișul casei, pereți, tavan, mobilier, electrocasnice și tâmplărie

Cauza probabilă: jar căzut din soba cu acumulare de căldură.

Incendiul a fost lichidat la ora 00:25. Pompierii au salvat casa de locuit și gospodăria învecinată.

ISU Suceava reamintește regulile esențiale la sobe:

Verificați și curățați soba înainte de sezonul rece

Nu lăsați focul nesupravegheat și nu supraîncălziți soba

Protejați pardoseala cu tablă metalică în fața ușiței

Nu folosiți benzină sau alte lichide inflamabile la aprindere

Depozitați cenușa și jarul doar în locuri special amenajate