Incendiu violent la o gospodărie din Frasin de la jarul căzut din sobă

Intră acum și în grupul de
Luni seara, la ora 22:23, pompierii militari de la Stația Gura Humorului au fost alertați prin 112 pentru un incendiu puternic la o gospodărie din orașul Frasin.
Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră acoperișul unei construcții corp comun (bucătărie + terasă) și amenințau să se extindă la casa de locuit și la vecini.
Proprietara, o femeie de 70 de ani, a suferit un atac de panică. A fost preluată de echipajul SAJ Suceava și monitorizată la fața locului, dar a refuzat transportul la spital.
În urma incendiului au ars acoperișul anexelor ars pe circa 40 mp, perete bucătăriei a ars pe 2 mp și s-au degradat acoperișul casei, pereți, tavan, mobilier, electrocasnice și tâmplărie
Cauza probabilă: jar căzut din soba cu acumulare de căldură.
Incendiul a fost lichidat la ora 00:25. Pompierii au salvat casa de locuit și gospodăria învecinată.
ISU Suceava reamintește regulile esențiale la sobe:
- Verificați și curățați soba înainte de sezonul rece
- Nu lăsați focul nesupravegheat și nu supraîncălziți soba
- Protejați pardoseala cu tablă metalică în fața ușiței
- Nu folosiți benzină sau alte lichide inflamabile la aprindere
- Depozitați cenușa și jarul doar în locuri special amenajate
Intră acum și în grupul de