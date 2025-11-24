Un bărbat din Dărmănești a reclamat la poliție prin 112 că soția îl înșală. El a fost amendat cu 2.000 de lei pentru că a apelat nejustificat numărul de urgență



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat în stare avansată de ebrietate a apelat duminică după amiaza, la ora 17:30, numărul unic de urgență 112, reclamând că are „neînțelegeri” cu soția sa.

Polițiștii Secției 5 Rurală Dărmănești s-au deplasat imediat la locuința din comună, unde l-au găsit pe apelant beat. Acesta a explicat că o suspectează pe soție de infidelitate și că intenționează să divorțeze, motiv pentru care a decis să anunțe poliția.

Soția a confirmat că între ei au existat doar discuții, fără niciun fel de violență fizică sau verbală.

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului (FER), care a arătat că nu există risc iminent, deci nu a fost emis ordin de protecție provizoriu.

Pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență 112, bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă de 2.000 lei, conform OUG 34/2008.

Poliția Suceava reamintește că 112 este rezervat exclusiv situațiilor de urgență reală.