Castorii Suceava U14, victorie la limită cu ACS Madmax Iași și înfrângere la cu CSM LPS Galați în turneul tur al fazei secunde

Echipa Castorii Suceava a participat în weekendul 22–23 noiembrie la turneul tur al fazei secunde a Campionatului Național de Baschet U14 masculin – Grupa N, organizat la Galați.

Din grupă fac parte Castorii Suceava, ACS Madmax Iași și gazda CSM LPS Galați.

Rezultatele:

Sâmbătă, 22 noiembrie Castorii Suceava – ACS Madmax Iași 50–47 Meci extrem de echilibrat, decis în ultimele secunde. Sucevenii au reușit să răstoarne un deficit mic și să obțină prima victorie a turneului.

Meci extrem de echilibrat, decis în ultimele secunde. Sucevenii au reușit să răstoarne un deficit mic și să obțină prima victorie a turneului. Duminică, 23 noiembrie CSM LPS Galați – Castorii Suceava 60–33 Gazdele au dominat clar, conducând cu 7–8 puncte la pauză și măritând ecartul în repriza a doua, profitând de erorile defensive și de ratarea finalizărilor sucevene.

Declarația antrenorului Ovidiu Stafie: „Nu trebuie să fim dezamăgiți, nu a fost weekendul nostru. Important este că avem posibilitatea de a corecta cele întâmplate la turneul retur. Trebuie să rămânem încrezători și să ne pregătim temeinic pentru meciurile programate în datele de 6–7 decembrie. Ne dorim ca următorul turneu să fie organizat la Suceava, pentru a oferi comunității locale două meciuri de referință și pentru a atrage un număr cât mai mare de copii către baschet. Doresc să mulțumim părinților pentru frumoasa galerie și suport constant oferit acestei echipe.”

Castorii Suceava rămân în cursă pentru calificarea la faza următoare și își propun să obțină rezultate mai bune pe teren propriu în luna decembrie.