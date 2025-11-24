Un kilogram de substanță psihoactivă 4-BMC, capturat la Gura Humorului: Tânăr de 26 de ani, arestat preventiv 30 de zile

Intră acum și în grupul de
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Botoșani, au documentat, sâmbătă, 22 noiembrie, activitatea unui bărbat de 26 de ani suspectat de trafic cu produse psihoactive.
Tânărul a fost prins în flagrant de un echipaj al Poliției Gura Humorului, în timp ce transporta aproximativ un kilogram de substanță cristalină 4-BMC (substanță cu efecte psihoactive), destinată comercializării.
Procurorii DIICOT au dispus imediat reținerea pentru 24 de ore, iar duminică, 23 noiembrie, Tribunalul Botoșani a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.
La acțiune au participat polițiști din brigăzile de criminalitate organizată Cluj-Napoca și Suceava, criminaliști și câini de serviciu din cadrul IPJ Suceava, precum și jandarmi botoșăneni.
Cercetările continuă sub coordonarea DIICOT Botoșani pentru stabilirea întregii rețele de distribuție.
