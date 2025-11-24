„Hai să vorbim despre Viitorul Verde!” – Dialog comunitar deschis la Suceava



Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava organizează miercuri, 26 noiembrie, de la ora 14:00, la Hotel Continental, evenimentul „Dialog comunitar – Hai să vorbim despre Viitorul Verde!”, în cadrul proiectului european „Placemaking for Climate Mitigation” (PCM), finanțat prin Erasmus+.

Împreună cu partenerii internaționali din Bulgaria (BG Be Active) și Grecia (Among) și cu un nucleu puternic local – Inspectoratul Școlar Județean, Consiliul Județean, Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, Direcția Silvică, Facultatea de Silvicultură USV, CJRAE, ADI Deșeuri, Institutul Bucovina și societatea civilă – evenimentul aduce la aceeași masă autorități, specialiști, educatori, ONG-uri și cetățeni preocupați de viitorul sustenabil al județului.

Pe agendă:

Protecția mediului și calitatea aerului

Gestionarea responsabilă a resurselor naturale

Placemaking-ul ca instrument de revitalizare a comunităților

Sănătatea urbană și responsabilitatea colectivă în fața schimbărilor climatice

După dialogul cu experți locali vor urma ateliere interactive pentru identificarea de soluții concrete aplicabile în Suceava.

Seara se încheie cu Green Social Dinner & Awards, moment în care vor fi premiate și celebrate „Școlile Verzi” din județ – unități de învățământ care s-au remarcat prin educație ecologică și proiecte de sustenabilitate.