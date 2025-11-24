Tineri din Rădăuți, reținuți 24 de ore după o noapte de spargeri cu prejudiciu de 2.150 euro și 3.000 de lei



Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Rădăuți au finalizat duminică, 23 noiembrie, cercetările într-un dosar de furt calificat în formă continuată, comis în noaptea de 15/16 noiembrie.

Au fost identificați și documentați trei suspecți din municipiu – doi tineri de 19 și 20 de ani și un minor de 15 ani – autori ai două spargeri comise în aceeași noapte.

Astfel, ei sunt acuzați de intrarea prin efracție într-o hală și un birou aparținând unei firme individuale din Rădăuți, de unde au fost sustrase mai multe truse de scule în valoare totală de 2.150 euro.

În aceeași noapte, ei au forțat ușa de la scara unui bloc și au furat două biciclete în valoare cumulată de 3.000 lei.

După perchezițiile domiciliare efectuate duminică, polițiștii au recuperat integral bicicletele (restituite proprietarilor) și aproximativ 90 % din prejudiciul creat firmei.

În urma probatoriului, procurorul de caz a dispus reținerea pentru 24 de ore a minorului de 15 ani și a tânărului de 20 de ani.

La expirarea măsurii cei doi vor fi prezentați procurorului pentru dispunerea măsurilor preventive.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți pentru furt calificat în formă continuată.