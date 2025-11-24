Copil de 2 ani din Suceava la UPU după ce a căzut de pe dulap



Un băiețel de doar 2 ani a ajuns la spital după ce s-a cățărat pe un corp de mobilier și a căzut, duminică după-amiază, în jurul orei 14:00.

Mama copilului a sunat la 112 la ora 14:09, panicată. O patrulă de la Biroul de Ordine Publică s-a deplasat imediat la locuința din municipiul Suceava, unde l-a găsit pe minor cu leziuni vizibile la nivelul gurii.

Echipajul medical al SJU Suceava a intervenit prompt, diagnosticul prezumtiv fiind traumatism prin cădere – maxilar superior. Copilul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.

Mama a declarat că, într-un moment de neatenție, băiețelul s-a urcat singur pe dulap și a căzut pe podea.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.