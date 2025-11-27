Black Friday continuă în acest weekend la Iulius Mall Suceava: oferte de până la 50% la brandurile tale preferate



Urmează unul dintre cele mai așteptate weekenduri, când locațiile din Iulius Mall Suceava afișează ultimele soldări din an, iar H&M, Reserved, Stradivarius, Motivi, Lefties, Bershka, House și C&A intră în campania de Black Friday cu oferte de neratat. Toate promoțiile afișate de locațiile din Iulius Mall Suceava pot fi consultate în catalogul online. Ultimul weekend de Black Friday îți aduce reduceri la toate categoriile, de la îmbrăcăminte, încălțăminte la bijuterii și produse de îngrijire.

Brandurile tale preferate participă la campania de Black Friday din acest weekend și te așteaptă cu reduceri de neratat. Stradivarius, Bershka, Lefties, Reserved, House au oferte speciale de până la 50% la o selecție de produse. De asemenea, Salamander și CCC ți-au pregătit promoții de până la 30%, în timp ce Jona are prețuri speciale la costume, sacouri, pulovere și alte articole de sezon.

Redescoperă bucuria ritualurilor de îngrijire și frumusețe cu produsele de la Douglas, care îți aduce reduceri de până la 40%. E momentul ideal să îți împrospătezi rutina de beauty.

Pentru un plus de grijă față de tine, Dr. Max vine cu prețuri cu până la 50% mai mici la produse selectate. Iar dacă ți-ai propus o sesiune de shopping prelungită în acest weekend, zona de food este locul perfect pentru o pauză gustoasă! Te bucuri de 30% reducere la shaorma de pui la lipie la MADO și de oferte speciale la Cartofisserie și YUMM.

Este weekend-ul în care poți alege cadoul perfect pentru sărbători. Atlantis Gold și Sabrini au până la 30% reducere la diverse categorii de bijuterii. Consultă catalogul online ca să fii la curent cu toate promoțiile din această perioadă!

Vino și tu la Iulius Mall Suceava să te bucuri de oferte de neratat la brandurile tale preferate!