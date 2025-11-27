Acțiune amplă a Poliției și Jandarmeriei în Fălticeni: 45 de elevi prinși în localuri, magazine avertizate să nu vândă alcool, energizante sau țigări minorilor



Ieri, 26 noiembrie, între orele 12:00 și 14:00, 12 polițiști și jandarmi au desfășurat o razie în zona școlilor gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, „Ioan Ciurea” și „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Fălticeni.

Rezultatele acțiunii de prevenire a delicvenței juvenile și a absenteismului școlar:

9 magazine controlate

8 patroni instruiți și avertizați să nu mai vândă alcool, energizante sau țigări minorilor

89 de persoane legitimate , dintre care 45 de elevi prinși în localuri publice în afara orelor de curs

, dintre care prinși în localuri publice în afara orelor de curs 5 amenzi în valoare totală de 2.000 lei (4 pentru circulație, 1 pentru tulburarea ordinii publice)

Pe partea preventivă, polițiștii au ținut patru lecții la Școala „Mihail Sadoveanu” pentru 173 de elevi și cadre didactice, și un lectorat cu 36 de părinți la Școala „Alexandru Ioan Cuza”, pe teme precum consumul de alcool și tutun de către minori, răspunderea penală și siguranța online.

Acțiunile comune Poliție – Jandarmerie – Siguranță Școlară vor continua în perioada următoare în toate municipiile și orașele județului.